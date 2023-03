Venegas mandó un mensaje a los silbateros de primera división

Redacción – El delantero de Alajuelense, Johan Venegas, asegura que el fútbol de Costa Rica es muy cortado y tiene muy poca fluidez, lo que genera que se den muchos reclamos de parte de los jugadores en los partidos del certamen de Clausura 2023.

Venegas reveló que tuvo una charla con William Matus, quién fue el árbitro central del juego entre Alajuelense y Santos en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde el goleador del torneo con 11 goles aprovechó para dar consejos al silbatero.

Según contó el «Cachetón», el referí le dijo que él no había reclamado en el partido ante Los Ángeles FC en Concachampions, lo que Johan le señaló que se dio porque en un torneo internacional se le da más movilidad al juego sin necesidad de pitar mucha falta.

Johan Venegas habló con la prensa deportiva y dejó saber su malestar por la poca fluidez del balompié costarricense, por lo que asegura que es algo que se debe corregir.

«Lo hablé con el árbitro central, el fútbol de Costa Rica es muy cortado, muy poca fluidez. Ahí tuve una conversación con él y me decía que yo el jueves ante LAFC no reclamaba mucho, entonces le dije que si ve el tipo de fútbol, todo fluido. No lo cortan por cualquier tipo de falta. Eso es algo que se tiene que corregir, que los partidos no sean tan cortados, que se de más fluidez y que no se de tanto reclamo. El jugador es muy vicioso, si un jugador ve que se le permite algo lo va seguir haciendo», afirmó Johan Venegas.