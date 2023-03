Redacción- Con un impresionante doblete de CR7, Portugal logró golear 4-0 a Liechtenstein que no puso resistencia alguna y así seguir agrandando el legado de CR7 que sigue aportando su talento al combinado lusitano.

CR7 rompió un nuevo record, tras convertirse en el jugador con más apariciones en la selección absoluta de Portugal, al llegar a 197 juegos y al marcar su doblete llegó a los 120 goles y así seguir agrandando su legado.

