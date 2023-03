Tras ser atacado con una lluvia de balas, el herido llamó a su madre

El joven presentaba, al menos, cuatro impactos de bala

Redacción- Esta tarde ocurrió un violento asesinato en Paso Ancho, que también dejó heridas a otras dos personas.

Uno de los heridos, tras ser impactado de bala y sobrevivir al ataque, lo primero que hizo fue llamar a su madre para contarle lo sucedido.

Como se muestra en un vídeo captado por uno de los tantos curiosos que se acercaron al lugar, el joven conversa por teléfono con su madre y le dice que le pida a Dios para que todo salga bien.

Asimismo, el herido le cuenta a su madre que todos fueron heridos y se despide de ella para luego ser atendido por los cuerpos de emergencias.

«Mami no, a mi no me dieron tanto, pídale a Dios que todo bien, pídale a Dios que todo bien mami. Sí, todos pegados», dijo el joven.

Tras el ataque armado, el joven fue remitido hasta el Hospital Calderón Guardia junto con el otro herido.

Al parecer, el joven habría recibido, al menos, cuatro impactos de bala.

En la escena del crimen, falleció uno de los ocupantes del vehículo, quien sería el conductor.

Los hechos sucedieron a eso de la 1:00 de la tarde, frente al Taller Avenida 10, en las cercanías de la Rotonda de la Guacamaya, en Paso Ancho.

Como muestra un vídeo, al menos dos hombres armados con fusiles de asalto o subfusiles, atacaron a los hombres con una lluvia de bala.

Una cámara de seguridad muestra cómo ocurrieron los hechos y la violencia del ataque contras los ocupantes del vehículo.

Vea el vídeo: