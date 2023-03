El accidente quedó registrado gracias a las imágenes que pretendían subir a Tik Tok

Redacción- Una joven que conducía una camioneta perdió el control, luego de que junto sus amigos sufrieran un accidente mientras grababan un video en la zona rural de Sahagún en Córdoba, Colombia.

Asimismo, el hecho quedó registrado gracias a las imágenes que pretendían subir a Tik Tok. Todo parecía normal mientras disfrutaban de la canción de Feid, ‘California’.

Sin embargo, de la emoción del momento pasan a la desesperación tras perder el control del vehículo y terminar volcados sobre la vía.

POR GRABARSE EN VIDEO

JÓVENES SE ACCIDENTAN En Sahagún (Córdoba) mientras conducían por la zona rural del municipio perdieron el control del carro al mirar la cámara del celular que grababa. pic.twitter.com/yu1yxjUHXj — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) February 28, 2023

“Bebé, me siento en California porque bebo y no me dicen nada”, decía en ese momento la letra de la canción. Mientras que la mujer que conduce mira a la cámara del celular, sin percatarse de que se iban a volcar.