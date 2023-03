Ticos pidieron la cabeza del colombiano

Redacción – El defensor de la Tricolor, Juan Pablo Vargas, asegura que a lo interno del cuadro patrio respaldan totalmente el trabajo de Luis Fernando Suárez, que está en el ojo del huracán tras la derrota de 0-1 de los ticos ante Panamá.

Vargas salió en defensa del timonel colombiano, que fue abucheado por toda los más de 10 mil aficionados que llegaron a la Joyita de la Sabana, quiénes en un sonoro grito de «Fuera Suárez, fuera Suárez» pidieron la cabeza del estratega.

Esa situación no ha gustado nada en el grupo patrio, que ha salido en defensa del cafetero, que antes del Mundial de Catar renovó hasta el 2026, luego de llegar a un acuerdo con la administración de Rodolfo Villalobos.

Juan Pablo Vargas habló con Teletica Radio y dio el voto de confianza al seleccionador patrio, que está en el ojo de la crítica de parte de todo el pueblo tico, que en su gran mayoría ya no lo quieren ver más al mando de La Sele.

«Respaldamos totalmente el trabajo del profesor Suárez, porque hemos visto un grupo bastante unido y que quiere ir hacia adelante siempre, me parece que no solo con Luis Fernando si no que hemos tenido que mejorar en ciertos aspectos de elaboración más que todo, creo que los 26 jugadores que estábamos acá en La Sele respaldamos el trabajo del profesor», afirmó Juan Pablo Vargas a Teletica Deportes.