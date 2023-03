En TikTok mostraron un extracto acompañado de un video íntimo

Redacción– La pareja del momento, Rosalía y Rauw Alejandro se unieron para celebrar su amor en una nueva canción llamada «Beso».

La canción será estrenada el próximo 24 de marzo, sin embargo, la pareja compartió un adelanto con sus fans, acompañado de un video íntimo.

«Necesito otro beso infierno, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, No me dejes solo. ¿Pa’ dónde vas, pa’ dónde vas?», un extracto de lo que dejó ver la española y el puertorriqueño.

Por otro lado, en Instagram con una imagen de la portada y dos «R» entrelazadas, anunciaron la colaboración, la cual se venía anticipando desde que el pasado diciembre la artista española confirmó en una entrevista con Billboard que ambos habían estado juntos en el estudio.