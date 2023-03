Hizo una denuncia pública por medio de un en vivo en sus redes

Redacción- Lynda Diaz no soportó más y exigió justicia en contra de su ex esposo y padre de sus hijas.

Carlos Solano fue acusado por violar a sus dos hijas, y sentenciado a 12 años de cárcel en septiembre del 2021, sin embargo, el doctor se encuentra disfrutando de su libertad.

«Un caso como esto, por qué no le saca provecho los medios, pero no, el caso de Lynda sí, o las nalgas de Lynda sí, pero no señores, esto es un caso muy serio, mis dos hijas fueron violadas por su papá», dijo.

La ex presentadora no pudo ocultar su furia y a través de un en vivo habló y le reclamó a los medios de comunicación por no visibilizar el caso.

Diaz también mencionó que se ha asesorado muy bien con libros de derecho y que sabe que la pena se puede ejecutar.