Hernández cuenta con 23 partidos Clase A y ocho goles con Cuba

Redacción – El mediático delantero cubano, Marcel Hernández, afirma que fue él quién renunció a integrar la Selección de Cuba, ya que a los jugadores no se les brindan las mejores condiciones para poder defender bien al país caribeño.

Pablo Elier, técnico de Cuba convocó a cinco isleños que militan en el fútbol costarricense, pero el gran ausente fue Hernández del Cartaginés, que es muy respetado en el país por su gran olfato goleador sumando ya 105 goles.

Incluso, en el Clausura 2023 ya suma siete tantos en 901 minutos en 13 partidos, esos números hablan bien de Marcel, que aunque para él es un orgullo representar a su nación, su posición actualmente es denegar los llamados que se le han hecho.

Esta decisión la tomó el atacante blanquiazul luego de que asistiera con Cuba a duelos ante Belice y Guatemala, donde a los seleccionados isleños no les brindaron un buen hospedaje ni buena alimentación, generando un gran disgusto en Hernández.

Marcel Hernández no se guardó nada y atacó pobres condiciones que ofrece la federación a sus seleccionados, por lo que decidió no ir más a vestir sus colores patrios.

«Yo fui el que quise no ir a la Selección de Cuba, crean caos donde no lo hay y primero hay que saber que está sucediendo, ya sacaron 70 notas sin preguntar y sin saber. Yo renuncié a la selección, hasta que cambien algunas cosas. Tomé la decisión cuando fui a Belice y Guatemala, dije que no era el momento todavía, hay muchas cosas que cambiar en Cuba la verdad, están dando pasos pero no alcanzan, hay que darle comodidades al jugador, piensan que es como Costa Rica y dicen que buenas comodidades tienen, pero no saben lo que se sufre en Cuba.

Si vamos a representar a la selección, que siempre lo he hecho debe ser de buena manera, el regreso después cuesta, nosotros no comemos bien y no tenemos buenos hospedajes, primero hay que saber que pasa en Cuba, porque los jugadores no quieren ir a la selección de Cuba, el mensaje para los medios de comunicación es que pregunten, la decisión de no ir a la selección es propiamente mía», afirmó Marcel Hernández a FUTV.