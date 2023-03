Redacción – No hay dudas que Óscar Duarte es de los jugadores que deja en alto a Costa Rica en el extranjero y así lo demostró este 2 de marzo, luego de que se destapara con un gol en el empate de 3-3 del Al Wehda FC en la primera división de Arabia Saudita.

Como es costumbre, el tico fue titular con su equipo en el duelo ante el famoso Al Hilal, que hace unas semanas quedó subcampeón en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Desde los primeros instantes, el partido tuvo grandes emociones y apenas al minuto 2, Michael Richard anotó el 0-1 dándole un golpe al equipo del costarricense, quién tuvo responsabilidad en dicho gol tras fallar en la marca.

The sweetest of set-pieces gets Al Wehda level 🔴

Fajr picks out Duarte, who nods home unmarked ✅#RoshnSaudiLeague | @alwehdaclub1 | @Alhilal_EN pic.twitter.com/JzdKAKEpQz

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 2, 2023