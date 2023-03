Piedra no comparte posición de Hernández

Redacción – El defensor de cubano de San Carlos, Yosel Piedra, no se quedó callado tras la polémica de Marcel Hernández al renunciar a la Selección de Cuba por falta de buenas comodidades y por eso el zaguero cree que al atacante le falta humildad.

Piedra es uno de los cinco cubanos que militan en el fútbol tico convocados por el combinado caribeño, que no tiene en sus planes a Marcel, que acusa de malos tratos cada vez que es llamado, ya que no le dan buen hospedaje ni buena alimentación.

Esa posición de Hernández no le gustó para nada al futbolista ficha de los Toros del Norte, que asegura que no comparte lo que dice su compatriota del Cartaginés, debido que él cada vez que recibe una convocatoria lo hace con mucho orgullo.

Yosel Piedra no se guardó nada y en charla con Tigo Sports le tiró a Marcel Hernández, a quién acusa de falta de humildad por rechazar el llamado de Cuba para los juegos de Liga de Naciones que tendrán ante Barbados y Guadalupe.

«Ahí hay temas, lo de Marcel no lo comparto y si viene de allá, creo que le falta un poquito de humildad, nosotros no decimos que no a la hora que nos llaman, no ponemos peros a la hora que nos llamen, para nosotros es un orgullo representar a nuestro país, no por dinero ni nada, para mí creo que le falta orgullo a su misma patria«, afirmó Yosel Piedra, defensor de San Carlos a Tigo Sports.

Pablo Elier, seleccionador de Cuba tenía en planes a Marcel, pero el mismo expresó que no va asistir a una convocatoria hasta que no mejoren el trato con los seleccionados, ya que cuando fue a Belice y Guatemala con su país tuvo una mala experiencia.