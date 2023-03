Anunció que se hizo un arreglo en su sonrisa

Redacción– Sharon Segura aprovechó el comentario mal intencionado de un usuario de TikTok, para crear un video respondiéndole.

«Ahí me disculpa oye, por pelar los dientes siempre, no sé como no pelarlos», dijo la modelo entre risas y fingiendo que no tenía dientes.

La empresaria es reconocida por ser una persona muy alegre, por lo cual siempre se está riéndose.

Nada confirma que haya sido por los comentarios que ha recibido, pero anunció que se hizo un cambio estético, lo que parece ser un diseño de sonrisa.

«Tenía mucho queriendo hacer este cambio! Es sutil pero, ahora quién me aguanta?», agregó.