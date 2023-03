Villalobos asegura que sufre de una «Cultura Piñata»

Redacción – En cada fracaso que cosecha la Fedefútbol, muchos ticos achacan siempre la responsabilidad a Rodolfo Villalobos, quién acepta que se ha sentido apaleado y agobiado de llevar tanto palo, ya que asegura que es víctima de la «Cultura Piñata».

Villalobos señala que muchos buscan cualquier cosa para culparlo, aunque en muchas ocasiones él no tiene nada que ver, pero aún así los fuertes cuestionamientos siempre lo machacan sin piedad, lo que ha generado que su familia sufra también.

Desde la óptica del mandamás de la federación, nunca ha pensado en renunciar a su puesto debido que no tiene ninguna sola razón para no hacerlo, lo cuál habla bien de su compromiso en su cargo por lo menos hasta agosto del 2023.

Este año es de elecciones en la Fedefútbol y Villalobos ha sido criticado desde diferentes frentes, pero aún así tiene claro que no va tirar la toalla, a pesar de todo lo que se dice de él en las calles y en las redes sociales, que es donde más lo cuestionan.

Rodolfo Villalobos dio una entrevista a Yashin Digital y asegura que siempre ha llevado los temas federativos al seno del Comité Ejecutivo, por eso señala que eso no ha quitado que siempre sea apaleado por la opinión pública.

«Siempre se busca culparme de cualquier cosa, se creó como una cultura piñata, ahí viene la piñata del país, todo mundo le da y no importa que sea. Espero cumplir mi período, no tengo una sola razón para no hacerlo. Hemos hecho cosas buenas y nos hemos equivocado, he llevado las cosas al seno del Comité Ejecutivo, hemos tomado buenas y malas decisiones, pero es parte de la vida de Rodolfo Villalobos y de cualquier otra persona, es parte de la dinámica del deporte en que estamos, acepto que me he sentido apaleado y agobiado, cansado de tanto palo, si puedo decir que nunca he pensado dejar mi responsabilidad que está hasta agosto del 2023, así que en este aspecto estoy claro en que es lo que quiero», afirmó Rodolfo Villalobos a Yashin Digital.