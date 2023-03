Directiva de ADG ha hecho enormes mejoras en su casa

Redacción – El gerente deportivo pampero, Yosimar Arias, dice que en Guanacasteca quieren seguir haciéndole mejoras al Estadio Chorotega y por eso tienen entre sus proyectos ponerle iluminación a su casa para que ADG juegue de noche en Nicoya.

Arias es la mente maestra detrás de todos los esfuerzos que hace el cuadro verdolaga para tener su estadio en óptimas condiciones en primera división. Desde tener una máquina para marcar la cancha con pintura especial hasta agrandar camerinos.

Son parte de los grandes esfuerzos económicos que está haciendo la directiva comandada por Yosimar, que junto con Jorge Arias, presidente de Guanacasteca son los encargados de potenciar de gran manera al equipo de la tierra de bombas y retahílas.

En la carpeta de la dirigencia pampera está colocar iluminación en el Estadio Chorotega, el cuál tiene desde el 2004 sin hacer un partido en horario nocturno en primera división, por eso se espera que en los próximos meses se inicie con este proyecto.

Comité de Licencias estipuló que a partir de enero del 2024, equipo que no tenga iluminación en su reducto no podrá estar en primera. Yosimar Arias habló con Tigo Sports y comentó los grandes esfuerzos que están haciendo en el equipo de la pampa.

«Nosotros la cuidamos e invertimos, el tema de la demarcación de la cancha, escuché un comentario de alguien diciendo que como el árbitro iba a dejar que se realizara un partido sin que la cancha estuviera marcada, eso es ilógico y entonces, eso por ahí pasó. Pero son parte de las críticas, que uno también como dirigente tiene que aceptar, después de las críticas se compró una máquina para demarcación como tiene que ser en un equipo profesional, ahora le echamos pintura deportiva para marcar la cancha como se hace en Alajuela y Saprissa, la cancha está en buenas condiciones para jugar fútbol.

No hay excusa y a veces he escuchado entrenadores que dicen que la cancha es complicada, no es complicada, yo jugué fútbol y ahí se puede jugar fútbol, he escuchado eso y también me he molestado, debemos seguir metiendo mejoras en infraestructura y ya vamos para 2 años en primera división, las mejoras que le hemos hecho al estadio económicamente ha sido bastante, queremos seguir mejorando los camerinos, el de árbitros ya lo hicimos más grande, vamos a poner iluminación para que ADG juegue de noche en Nicoya, la cancha tratar de tenerle un mejor césped», afirmó Yosimar Arias a Tigo Sports.