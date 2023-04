Chope fue autocrítico con su equipo

Redacción- El entrenador brumoso, Paulo César Wanchope no puso excusas tras el papelón de sus pupilos y aseguró en conferencia de prensa que Alajuelense supo competir dentro del terreno de juego.

Chope, dijo que los manudos supieron competir ya que todos defendieron, atacaron y lucharon los segundos balones y sus pupilos no supieron estar dentro de la cancha.

Además, recalcó que no tienen tiempo de bajar la cabeza, ya que vienen las últimas dos fechas del torneo regular ante Grecia y Sporting.

«Alajuelense entendió lo que es competir, defendieron y atacaron todos, nosotros no, aquí no hay tiempo de bajar la cabeza, desde ya tenemos que pensar en el próximo partido. Aquí lo importante es clasificar, tenemos que olvidarnos de este juego; hay frustración pero tenemos que pensar en Grecia, es un resultado que golpea pero no podemos echarnos a morir», afirmó Paulo Wanchope.

#ConferenciaDePrensa || 🗣 Paulo Wanchope: "Alajuelense compitió de la mejor forma… es de olvido y hay que hacer autocrítico". 🔗 https://t.co/3aVqTnQTN6 pic.twitter.com/UHjHXN8XV5 — FUTV (@FUTVCR) April 25, 2023

Seguidamente, Paulo César resaltó que lo más importante para ellos es clasificar, ya que sea de terceros o cuartos deben y quieren entrar a la fiesta grande del fútbol nacional.

Por otra parte, cerró diciendo que la goleada recibida de 0-5 es un resultado que los golpea, pero deben seguir adelante y no echarse a morir.