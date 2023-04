Redacción – ¡Amelia Valverde si ama al país renuncie! Sele femenina cae goleada por 4-0 ante Escocia, que montó un baile descomunal a unas ticas que todo parece que irán a dar vergüenza al Mundial Mayor de Australia – Nueva Zelanda 2023.

En el imponente Estadio Hampden Park ubicado en la ciudad de Glasgow, Escocia recibió a La Sele femenina en un encuentro amistoso aprovechando la fecha FIFA femenil.

La Tricolor se topó con un cuadro europeo motivado, que apenas al minuto 5 puso el 1-0 a su favor, gracias a un maravilloso remate de Emma Watson, que aprovechó la pésima marca de las ticas para firmar el ¡GOOOL! que adelantó a las locales.

⚽️ @ScotlandNT go in front thanks to Emma Watson! ⚽️

Aunque las ticas buscaron mostraron algún tipo de mejoría en el encuentro donde Raquel Rodríguez Cedeño llegó a 100 cotejos con la selección, Escocia tenía otros planes y demostró porque son una selección de altos quilates en mujeres.

Sobre 28 minutos, Katherine Alvarado intentó rechazar un tiro de esquina escocés, pero más bien vio como incurrió en un autogol tras sacar un cabezazo que fue imposible de atajar para Daniela Solera, que vio caer el 2-0 en contra.

Dentro de la cancha, las comandadas por Amelia Valverde dieron vergüenza, debido que las escocesas marcaron la pauta en la cancha imponiéndose sin problemas.

Escocia amplió el marcador a 3-0 al minuto 37, gracias a una gran definición de Caroline Wear que con un sutil remate y aliada con la malísima marca de las ticas gritó el ¡GOOOOOL! para darle tintes de goleada al partido.

Escocia montó un tremendo baile en el primer tiempo, por lo que Amelia Valverde buscó hacer variantes en su esquema con el fin de evitar una catástrofe mayor.

Pero lamentablemente Escocia siguió haciendo lo que querían en la cancha y al minuto 66, Emma Watson se lució un gran giro y con un fantástico remate firmó su doblete del juego para el ¡GOOOOOL! del 4-0 para las europeas.

⚽️ ABAIR TADHAL!! ⚽️

⚽️ What a goal from Emma Watson!! @ScotlandNT are now 4 in front! ⚽️

— BBC ALBA (@bbcalba) April 11, 2023