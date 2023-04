Carevic confía en la calidad del plantel manudo

Redacción – El entrenador argentino del León, Andrés Carevic, asegura que en La Liga quieren cerrar bien el último tercio del campeonato nacional, por lo que buscarán ganar el próximo clásico ante Saprissa y así volver adueñarse del liderato.

Carevic no le da importancia a lo que está pasando en el Monstruo, luego de la toda la polémica por actos de racismo entre Jeaustin Campos y Javon East. Así como todo lo que se ha generado en los últimos días, que ha dado mucho de hablar.

Pese a ello, el timonel sudamericano de Alajuelense señala que los morados tienen jugadores de jerarquía, que los ayudarán a salir adelante en la edición 344 del clásico.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y asegura que en Alajuelense se ocupan en lo de ellos, con el fin de que replantearse varias cuestiones que los ayuden a mejorar para así celebrar nuevamente un victoria en un clásico.

«Creo que independientemente de la situación que están viviendo en el club, ellos tienen gente de jerarquía en el vestuario que seguramente van a sacar adelante al equipo, entonces creo que esa parte va ser que el camerino se unifique para seguramente la situación donde están y no sé si más fuerte o no, pero no estoy en su club ni camerino para saber si están fortalecidos o no, sé que tienen gente de jerarquía que en estas situaciones pueden salir adelante, pero nosotros debemos ocuparnos en lo nuestro, hacer bien las cosas y replantearnos varias cuestiones que teníamos para poder mejorar, tratar de en este último tercio de campeonato cerrar bien y más que todo, empezar por el domingo, ahora viene un Clásico Nacional y en La Liga tenemos que ganar«, afirmó Carevic.

Los manudos saldrán a escena ante su más odiado rival este próximo 2 de abril a las 5:00 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto que lucirá a reventar.