Redacción- A pesar de grandes intervenciones de Navas, el Nottingham Forest sufrió una dolorosa derrota ante el Brentford tras vencerlos 2-1.

Durante los primeros minutos del primer tiempo, tanto el Brentford como el Nottingham no se atacaron tanto ya que ambos equipos no aplicaron la presión.

Gran tapada de Navas, el arquero tico logró detener el remate a quemarropa del defensor Pinock y así evitar la caída de su arco en 42 minutos del primer tiempo.

Keylor makes a good save to keep out Pinnock's close-range effort 🧤

🐝 0-0 🌳 [42’] #BRENFO

— Nottingham Forest (@NFFC) April 29, 2023