«Sensualidad y erotismo de calidad», afirmó.

Redacción– El artista Balerom anunció que será uno más en sumarse a la famosa plataforma de OnlyFans.

A través de su perfil de Facebook compartió la noticia a sus seguidores, donde les explicó cuál será el contenido que podrán ver al suscribirse.

«Les cuento un poco acerca de la idea de crear un Only Fans. Porque uno habla de eso y mucha gente se ríe como carajillo de kínder cuando dicen ”pupú” no va por ahí la cosa. Este tipo de herramientas nos permiten alcanzar cosas como conciertos geniales, gratuitos para todos los miembros, rifar conciertos a domicilio para los seguidores, rifar y regalar cuanta cosa se me ocurra. De eso se trata», dijo.

El cantante utilizará la plataforma para brindar contenido exclusivo relacionado con su música para todos aquellos que sean miembros de su perfil de OF.

Según afirmó, tiene mucho que ofrecer como para que crean que se va a «pelar las nalgas» por plata, como agregó, ya que a lo que mencionó no tiene necesidad de eso, por el momento.

Sin embargo, dijo que si se le llegaba a antojar hacerse un par de fotos sensuales con cariño para sus fanáticas, lo haría, hasta podría invitar a algunas a salir con él.