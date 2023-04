Barrantes de uno de los capitanes brumosos

Redacción – A sus 39 años, Michael Barrantes es uno de los grandes líderes del Cartaginés, donde lo han hecho sentir como si fuera su primer equipo en primera división.

Barrantes está muy feliz en el cuadro de la Vieja Metrópoli, donde en el actual torneo se han convertido en el jugador más regular del plantel comandado por Paulo Wanchope sumando 1271 minutos en 15 partidos disputados.

Eso habla muy bien del veterano mediocampista, que a pesar de que en octubre llegará a las cuatro décadas de vida, la calidad y clase Barrantes las mantiene intactas, demostrando que tiene todas las condiciones para seguir destacando.

Según el líder de la institución blanquiazul, desde el primer día que llegó se sintió en casa, lo cuál lo ayudó aportar de gran forma para que el equipo saliera campeón nacional en junio del 2022 rompiendo así más de 80 años de sequía.

Michael Barrantes habló en conferencia de prensa y señala que conforme pasan los partidos con Cartaginés cada vez se ilusiona más, por eso su objetivo es seguir haciendo un trabajo de punto fino con la camiseta del cuadro brumoso.

«Estoy muy agradecido con la junta directiva y con Leonardo Vargas, con todas las personas que rodean este equipo, me han abierto las puertas y me han hecho sentir como en casa, Cartaginés me ha hecho sentir como si fuera mi primer club en primera división, entonces creo que eso ha sido lo que he podido mostrar, por eso estoy tan feliz y disfrutando al máximo, trato de no pensar y no ponerme trabas por el tema de edad, trato de no ponerme límites, trato de disfrutarlo, mis compañeros me motivan y ayudan.

Lo que puedo decir es que estoy en un momento agradable, tengo mucha experiencia acumulada y más lindo vivir todos estos momentos que estoy viviendo en la realidad. Conforme pasan los partidos uno se ilusiona más, cuando llegué acá al primer día me hizo sentir querido y como en casa, por eso uno no puede dar menos de lo que he podido dar, todos los que hemos estado acá hemos aportado, eso es lindo y quedar en la historia de este club, eso da mucho de que hablar», afirmó Michael Barrantes.