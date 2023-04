Barrantes salió avergonzado del juego ante los manudos

Redacción – El veterano volante brumoso, Michael Barrantes, pide calma al plantel blanquiazul, por eso solicita a sus compañeros no perder la cabeza luego de perder con un apabullante 0-5 ante Alajuelense en el Estadio Nacional.

Barrantes es uno de los líderes del Cartaginés, por lo que reconoce que Alajuelense sorprendió al cuadro de la Vieja Metrópoli con la enorme intensidad en la cancha generando que los brumosos tuviera un partido para llorar.

Ese duro golpe dejó a los blanquiazules en la tercera posición del torneo con 36 puntos, por lo que solo les basta un empate para asegurar la clasificación matemáticamente, por lo que buscarán lavarse la cara y cerrar bien la fase regular.

Para el veterano mediocampista el resultado ante La Liga es algo que nunca les hubiera gustado tener, pero ante lo sucedido deben fortalecerse en busca de volver a darle alegrías a los fanáticos brumosos, a los cuáles les fallaron en la Joyita de la Sabana.

Michael Barrantes habló con AMPrensa.com y asegura que lo que le queda al Cartaginés es buscar levantar la cabeza con la intensión de estar en semifinales sí o sí.

«La verdad creo que nos sorprendieron un poco con la intensidad, cometimos errores que nos causaron los goles. Hay que darle méritos a La Liga, que sobre todo en los goles que hicieron en el segundo tiempo fueron bien elaborados. En Cartaginés no hay que perder la cabeza, disculpas a la afición brumosa que nos vino apoyar, sabíamos que en algún momento el equipo iba perder, obviamente y soy sincero, no nos hubiera gustado perder con un 0-5, no nos gusta perder así, ahora queda levantar la cabeza porque sabemos que tenemos que hacer dos buenos partidos y esto es lo que nos vamos a encontrar en semifinales, entonces tranquilos pero nunca confiados ni satisfechos con lo que pasó, pero ahora solo vale trabajar para mejorar», afirmó Barrantes a AMPrensa.com.