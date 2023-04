Barrantes es de los grandes líderes brumosos

Redacción – No hay dudas que Michael Barrantes es un excepcional volante, gracias a su enorme clase y buen toque de balón que le ha permitido estar muy feliz con la camiseta del Cartaginés, lo que le permite decir que aún no tiene fecha para su retiro.

A sus 39 años, Barrantes es un pilar en el esquema del equipo blanquiazul, donde pese a su edad sigue siendo un enorme referente en el cuadro liderado por Paulo César Wanchope, que tiene al mediocampista como uno de sus hombres de confianza.

Ser el jugador más veterano del Clausura 2023 no es impedimento para seguir brillando en la cancha, ya que el volante que cumplirá 40 años en octubre continúa dando de que hablar, gracias a su gran constancia fecha a fecha.

Aunque muchos lo querían retirado desde hace varios torneos, Michael sabía que aún le quedaba calidad para seguir activo y por eso su estancia en el Cartaginés ha hecho que el ex-jugador de Saprissa este viviendo un rato, que quiere extender un tiempo más.

Michael Barrantes habló con Teletica Deportes y aclara que aún no tiene una fecha para colgar los tacos, ya que defender al Cartaginés lo tiene con una gran sonrisa.

«Yo sabía que humildemente lo voy a decir, que todavía tenía para jugar un rato y demostrar no, pero para seguir haciendo lo que hago todos los días de trabajo, contento por lo que estoy viviendo y espero que este momento dure un ratito más, estoy feliz en Cartaginés, todavía no tengo fecha límite para mi retiro, porque mientras este bien, me sienta feliz, este disfrutando y aportando al equipo, voy a seguir dándole duro y cuando ya sienta que no puedo, no quiero que el fútbol lo retire a uno, porque la profesión ha sido lindo conmigo, me ha dado muchísimas bendiciones y debo ser respetuoso», afirmó Michael Barrantes en charla con Teletica Radio.