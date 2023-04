Campos le tiró con todo al Saprissa

Redacción- El actual entrenador florense, Jeaustin Campos dijo en conferencia de prensa que le duele la irresponsabilidad de un club como Saprissa ya que solo se lavaron las manos en el tema de Javon East.

Campos dijo que él merecía ser escuchado y merecía respeto por todo lo que significa para la institución, sin embargo no fue así y lo juzgaron antes de tiempo.

Además, dijo que con la integridad de las personas no se juegan, ya que si él no fuera tan buen técnico o si fuera cierto lo que se dice de él no tendría trabajo.

«Lo que me duele es la irresponsabilidad de un club que nada más se lavó las manos y no me dejó hablar, merecía respeto y ser escuchado. Con la integridad de las personas no se juega, en los últimos tres torneos he ganado dos y en el otro me eliminaron en semifinales en tiempos extra, eso habla de lo que soy. La he pasado muy mal, han sido noches muy largas, me ha dolido todo esto. No me he sentido bien, duele ser juzgado y condenado antes del ser enjuiciado», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente, indicó que duele ser juzgado y condenado antes de ser enjuiciado y eso lo ha tenido mal en los últimos días.

Campos cerró diciendo que las noches para él han sido muy largas ya que siente mucho dolor pero ha tenido gente cercana que le demuestra cariño y eso lo hace seguir para delante.