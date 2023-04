Gamboa es el jugador número 12 del club caribeño

Redacción – Si hay una persona que vive con pasión todo lo relacionado a Limón Black Star es el reconocido abogado nacional, Celso Gamboa, que es un gran aficionado que vive con euforia cada resultado del equipo caribeño liderado por el Macho Mora.

Desde la creación de este equipo, Gamboa fue uno de los propulsores junto con el periodista Christian Williams, que cumple el cargo de presidente y gerente general de la institución que representa a una bella zona del país como lo es el Caribe.

Aunque muchos pensarían que Celso tiene algo que ver con la directiva como lo hizo en el extinto Limón FC, donde si fue presidente, lo cierto es que el experto en leyes no tiene nada que ver con este nuevo proyecto limonense.

Este pasado 2 de abril, Gamboa celebró al máximo la victoria de 3-1 ante Aserrí FC, que dejó a Limón Black Star muy cerca de sellar su clasificación por completo a los cuartos de final de la Liga de Ascenso, gracias a que tienen 25 puntos en 15 jornadas.

Durante la mayoría de partidos, el aficionado que no abandona al equipo es Celso, que ya sea en el Estadio Juan Gobán o donde sea que juegue el cuadro limonense dice presente, demostrando porque siempre que puede saca pecho con Limón.

«Limón Black Star es una asociación deportiva y Celso Gamboa no es parte de la directiva, pero evidentemente estuvimos hablando de la desaparición de Limón FC, él y este servidor buscamos como traer un equipo acá. Don Celso es el aficionado uno del equipo que ha buscado con sus contactos patrocinadores, tiene una relación cercana con conmigo que soy gerente general y presidente, que está cercano al equipo, no tiene ningún vínculo porque socio y directivo no es. Cuando ocupamos algo siempre nos ayuda, algo en la parte legal nos ayuda con su bufete, ese es el rol de Celso con nosotros», afirmó Christian Williams, gerente general y presidente de Limón Black Star a AMPrensa.com.

La directiva limonense también cuenta con la figura de gerente deportivo, que está ocupada por Juan Arnoldo Cayasso, exfutbolista tico mundialista en Italia 1990.