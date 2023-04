Tiene plaza en el OIJ, por lo que requiere de autorización para un permiso sin goce de salario y fungir como ministro.

Redacción – Gerald Campos recibió aval por parte de la Corte Plena para seguir al menos un año más como ministro de Justicia y Paz.

La decisión fue anunciada luego de que días atrás denegarán la extensión del permiso, lo que habría generado que tuviese que dejar su puesto en el Gobiern.

Situación que se debe a que se habría visto en la obligación de regresar a su cargo dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

No obstante, todo este panorama se terminó resolviendo para Campos, esto luego de efectuarse una segunda votación.

Dicho proceso terminó con el visto bueno por parte de 17 magistrados, por su parte cinco se opusieron a darle la prórroga.

Este mismo permiso también lo recibió Sergio Sevilla, quien ocupa la silla de viceministro y que tuvo el aval con una votación de 18-4.

«Se consideró que no existe una norma legal que impida a funcionarios y funcionarias judiciales, que no ejercen la judicatura, asumir cargos gubernamentales y que no se trata de una decisión de conveniencia a favor del Poder Ejecutivo, pues dentro de la independencia del Poder Judicial, es su responsabilidad el valorar cada petición que se presente», detalló la Corte en su comunicado oficial.