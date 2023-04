Miloc cumplió con creces en suelo pezetero

Redacción – El volante argentino del León, Dardo Federico Miloc, asegura que su estilo de juego con Alajuelense es un poco posicional y con cierta agresividad cuando le toca pelear por el balón dentro de la cancha.

Miloc cumplió con una gran labor en la victoria de 1-3 de La Liga en Pérez Zeledón, donde el sudamericano disputó 63 minutos ganándose elogios de muchos manudos, a los cuáles les gusta ver a sus jugadores dando la vida por los colores de la institución.

Sus ganas y forma de jugar ha hecho que muchos destaquen al argentino de 32 años, que asegura que siempre busca pregonar con una buena posición en la cancha, con la única intensión de ayudar a Alajuelense a ganar.

Dardo Miloc habló con la prensa y describió como es su estilo de juego, con el fin de cumplir de gran forma con el León, donde poco a poco se ha sentido mejor.

«Mi fútbol es un poco posicional y con cierta agresividad cuando me toca participar en el sector de la pelota, siempre pregonando una buena ubicación, dando equilibrio al equipo para que no se descompense, en esta ocasión que me toca participar en un equipo que suele tener la mayor parte de posición de la pelota, es importante tener la marca en ataque y estar pendiente de la segunda pelota cuando la misma se divide al ataque, la realidad que uno se va sintiendo más cómodo con el correr de los minutos, un resultado positivo ayuda», afirmó Dardo Miloc.

Poco a poco, Andrés Carevic le ha ido dando minutos a Miloc que a pesar de haber tenido un mal inicio en la era con su compatriota, ya poco a poco ha contado con acción.