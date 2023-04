Madrigal tiene un gran recorrido en el fútbol nacional

Redacción – Mundialista Sub-20 Egipto 2009, una generación de la Tricolor que llegó al cuarto lugar, Diego Madrigal tuvo que hacer grandes esfuerzos para tener estar ahí, pero actualmente todo ha cambiado y ya muchos jóvenes no tienen hambre de trascender.

Actualmente, Madrigal tiene 34 años y es punto alto del Municipal Liberia, institución que está peleando en Liga de Ascenso para volver a la máxima categoría. En su hoja de vida destacan pasos por La Liga, Saprissa, Herediano, clubes de Azerbaiyán y Paraguay.

Salvar equipos del descenso, ganar títulos nacionales con clubes grandes del país son parte de lo que puede jactarse el mediocampista, que recuerda que en sus inicios no era tan fácil llegar a un primer equipo, debido que primero debían tener derecho de piso.

Eso hacía que los jugadores siempre tuvieran hambre de trascender y ser mejores futbolistas, pero ahora y gracias a la tecnología, muchos juveniles ocupan solo hacer un partido más o menos bien para marcharse al extranjero, antes debían ser muy talentosos.

Ahora a nivel de selecciones menores, Costa Rica da vergüenza debido que solo se cosechan fracasos en generaciones que tienen todo a su disposición. Diego Madrigal conversó con AMPrensa.com y dejó saber su posición sobre la actitud de muchos jóvenes.

«Personalmente siento que antes era mucho más difícil tener una oportunidad en primera división, no cualquiera podía debutar o poder entrenar con el primer equipo, los de mi generación debían tener un derecho de piso para poder conseguirlo. También no había mucha tecnología, antes no era tan tecnológico, pero ahora con cualquier partido, jóvenes hacen un juego más o menos bien y ya otros equipos los fichan, tienen más posibilidades. Muchos no tienen hambre de trascender.

Bien por ellos porque tienen más facilidades, pero en el lado de sacrificio y esfuerzo, tal vez no han vivido lo que nosotros vivimos, siento que eso es lo que ha estado fallando, también esa hambre que uno como jugador tenga, desde que yo empecé tenía todas las metas claras, gracias a Dios las pude cumplir y solo me faltó el Mundial Mayor, ya contento con todo lo que he hecho, nunca me ha gustado el estado de confort.

Siempre he buscado retos, ahora acá en Municipal Liberia, quiero poner en mi currículo un ascenso a primera división, he salvado equipos del descenso, jugué en el extranjero y he ganado títulos con equipos grandes, entonces por ahí va el tema», afirmó Diego Madrigal en charla con AMPrensa.com.