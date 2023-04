Vivas reconoció que Ugalde no ha querido hablar sobre su regresó a La Sele

Redacción- El Director de Selecciones Claudio Vivas, dio a conocer que han hablado con Manfred Ugalde sobre una posible vuelta a la Tricolor pero no ha querido hablar sobre ese tema.

Vivas, dijo que la realidad es que lo han estado siguiendo, por medio de una aplicación donde han podido ver los partidos del Twente.

Además resaltó que están esperando que Ugalde les de un guiño o una señal de que quiera volver a representar La Sele.

«La realidad es que lo he estado siguiendo, mirando tenemos una aplicación para ver los partidos del Twente. Es un tema complejo ya que mi expectativa es que nos pueda dar un guiño y que nos de una señal pero no hemos tenido mucha fortuna, nos ha respondido educadamente, pero no quiere hablar de la situación», afirmó Claudio Vivas.

💥 Caso Manfred Ugalde: “No quiere hablar de la situación”, en la Fedefutbol aseguran que lo han contactado pic.twitter.com/Rc1TvEMYrT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 26, 2023

Seguidamente, añadió que a pesar de que han estado en contacto con Manfred Ugalde, el jugador les ha respondido educadamente, donde les ha reiterado que no quiere hablar sobre el tema selección.