Redacción- La exmiss Elena Correa acusa a su esposo el empresario Carlos Rodríguez, de serle infiel y ser un agresor. Así lo dio a conocer la modelo en conferencia de prensa donde se refirió al tema de las denuncias.

Según Correa, el ex dueño de La Guácima le ejercía violencia física, psicológica y hasta emocional. También fue enfática en decir que lo ama, pero que para ella ha sido doloroso sufrir violencia desde el primer día de relación.

«Yo quería tener hijos y él me decía que con alguien como yo no iba a tener, siempre hubo una violencia contra mí. Yo quiero tener a alguien que me cuide y que me respete y no sea solo en mis redes», comentó la modelo.

También añadió que durante su relación se enteró de varias infidelidades del empresario, pues él se considera un mujeriego. Para Correa esta situación es muy dolorosa.

«Descubrí infidelidades, pleitos por mujeres y me decía que yo era muy celosa. He pasado las semanas más duras, he llorado mucho, empecé tratamiento psicológico. (…) Un día me decía te amo y al otro me decía que no te soporto, él quería que yo practicamente me quedara encerrada en la casa», dijo la exmiss.

Elena Correa manifestó que estaba intentando demostrarle a la gente algo que no tenía, aludiendo que seguidamente ella publicaba fotografías juntos y le escribía bonitos mensajes, gritando a los cuatro vientos cuanto amaba a su marido 40 años mayor.