Arias confía en que Pérez logré vencer a Guadalupe

Redacción- El Gerente Deportivo y entrenador de la ADG Yosimar Arias dijo en conferencia de prensa que en el juego entre Pérez Zeledón y Guadalupe el es un «Guerrero hasta la muerte» mostrando su apoyo a los sureños.

Arias, dijo que espera que los «Guerreros del Sur» puedan vencer a Guadalupe para que desciendan los guadalupanos y oficialmente la ADG sea de primera división.

Lea también: Saprissa señala que Catalina no incurrió en acto racista contra Javon East

Yosimar, resaltó que matemáticamente no están salvado y todavía dependen de ellos mismos para seguir en la categoría de oro y no descender a la segunda división.

«Lo primero es salvarnos porque aún no lo logramos, aunque Pérez Zeledón nos puede echar la mano para matemáticamente lograrlo. Tenemos que seguir por el mismo camino, sacar la victoria. Guerreros hasta la muerte hoy, no es fácil darle la oportunidad a un muchacho de 15 años porque después lo quemamos. Pero aquí siempre tienen las puertas abiertas, yo los voy a apoyar como lo hicieron conmigo en su momento y esta Horacio que no le tiembla la mano en ponerlos», afirmó Yosimar Arias.

#ConferenciaDePrensa || 🗣 Yosimar Arias: "Hemos hecho un torneo muy bueno y estamos cerca de salvarnos". 🔗 https://t.co/3aVqTnQTN6 pic.twitter.com/qBjZFWdAFr — FUTV (@FUTVCR) April 22, 2023

Seguidamente, Arias confesó que todos los jóvenes tienen la puerta abierta para poder debutar en la ADG, ya que una meta de ellos es darle oportunidades a muchos jóvenes que sueñan con ser jugadores profesionales.

Por otra parte, finalizó diciendo que tanto él como Horacio Esquivel siempre les dará chances de jugar ya que son personas que no les tiembla la mano para debutar a los más jóvenes.