Florenses están fuera de zona de clasificación

Redacción – El entrenador florense, Jafet Soto Molina, explota con su plantel tras la derrota de 2-1 ante Santos de Guápiles señalando que vio un cuadro florense pesado, lento y sin actitud, que le jugó una mala pasada el partido.

Soto no salió nada contento con lo hecho por el equipo que nació grande, que se estancó en el quinto puesto con 29 unidades, lo que tiene molesto a la gran afición rojiamarilla que no está nada feliz con los altibajos de nivel de su club.

Desde la óptica de Jafet ni siquiera él sabe que pasó con Herediano, ya que cometieron equivocaciones que terminaron pagando caro ante los santistas, que no perdonaron a los florenses para así alejarse del descenso.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y no se guardó nada para criticar a los jugadores del Team, luego de que mostraran grandes falencias en el Caribe.

«¿Qué pasó? No sé, vi un equipo pesado, lento y sin actitud a la hora de corregir lo mal que se estaba haciendo, nos equivocamos en pase y entrega de la pelota. Nos equivocamos en como marcamos, el primer tiempo fue algo irreconocible y si eso le agregamos los dos goles en 15 minutos fue peor. Fuimos mejores en el segundo tiempo, el partido debió terminar en empate 2-2, un gol fue gol pero no lo valieron, no justifico el primer tiempo, no hay excusa y nosotros no pusimos ni las manos, yo soy el responsable, el desgaste fue muy bravo, no podemos sumar buscando excusas o jugando tan mal como en el primer tiempo, vamos analizar que viene para el club», afirmó Jafet Soto Molina.