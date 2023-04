Campos guarda un profundo respeto a los morados

Redacción – El mediático entrenador florense, Jeaustin Campos, cree que un 90% de la afición del Saprissa sabe y reconoce todo lo que hizo en pro de la institución, la cuál le guarda un tremendo respeto pese a su abrupta salida semanas atrás.

Campos utilizó hasta una frase del argentino Facundo Cabral para sacar a relucir su cariño por el Monstruo, donde fue despedido tras ser acusado de un aparente insulto racista a Javon East, pero conforme pasan los días se ha ido esclareciendo todo.

Desde la óptica del timonel, espera que no le deba nada a la afición del equipo más grande de Costa Rica, que lo volverá a tener en Tibás el próximo 23 de abril en el Clásico Provincial, donde el DT irá vestido de rojiamarillo.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y mandó un contundente mensaje dirigido a la exigente afición del Monstruo, donde siempre será bien recordado por haberse convertido en el estratega con más títulos nacionales en la historia.

«No soy quién para juzgar, le guardo un cariño eso sí a la afición y me he demostrado muchísimo cariño, creo que un 90% de la afición saprissista sabe y reconoce, yo creo que el cariño es mutuo. Facundo Cabral decía: sigo apreciando el río, aunque las aguas que circulen no sean las mejores, pero sigo apreciando el río. Es una afición que le debo todos mis respetos y espero que no les deba nada, estamos a mano por lo menos y así tener mi consciencia tranquila, estoy en Herediano y siempre voy a brindar lo mejor, son equipos antagónicos, pero hay un común denominador, la afición se ha portado bien también», afirmó Jeaustin Campos.