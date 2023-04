Waston mantiene una condición física envidiable

Redacción – Aunque muchos pensarían que Kendall Waston ya estaría planeando retirarse pronto, el zaguero del Monstruo dice sentirse como si tuviera 25 años de edad.

Waston está negociando con el Saprissa para continuar ligado a la institución más grande del país, con la que termina contrato en diciembre de este 2023, pero ya mayo podría firmar con quién desee, lo que ha hecho que en la directiva estén alertas.

A pesar de que ya tiene 35 años, el defensor de 1,96 metros de altura mantiene un físico envidiable, que habla bien de los cuidados que ha tenido Waston, quién bromeó diciendo que siente que tiene 10 años menos y que hasta en muletas seguiría activo.

Kendall Waston considera que está enterito en el fútbol, por lo que aún se ve un tiempo más jugando de forma profesional, que mejor que hacerlo en el Saprissa.

«Yo en lo personal no estoy hablando con nadie externo, aún me queda tiempo en Saprissa, estamos en negociaciones. La verdad me siento como si tuviera 25 años, me siento enterito, los años que Dios me de, pero yo hasta en muletas le doy», afirmó Kendall Waston.

No hay dudas que el aporte de Kendall en el Saprissa es esencial para que se dejarán el liderato de la fase regular del Clausura 2023, gracias a sumar 46 puntos en 20 fechas. Esos números reflejan el gran trabajo de Vladimir Quesada con su plantel.