Brown es uno de los líderes del Herediano

Redacción – El aguerrido defensor florense, Keyner Brown, asegura que en el Herediano son un equipo muy maduro y por eso se dan el lujo de haber estado en tantas finales durante la última década, por lo que buscarán cerrar bien la fase regular.

Brown es uno de los grandes referentes del equipo que nació grande, por eso se dan el lujo de tener tantos campeonatos ganados, aunque eso sí, en el actual torneo han tenido un desdibujado rendimiento lleno de altibajos.

Herediano sucumbió con marcador de 2-1 ante Santos de Guápiles y así estacarse en el quinto lugar con 29 puntos en 17 fechas. Esa situación tiene molesta a la numerosa afición del Team, que no está nada feliz con el nivel de su equipo.

Desde la óptica del defensor de 33 años, en el club rojiamarillo siempre se mentalizan en pelear las primeras posiciones, por lo que les duele estar fuera de esos puestos de privilegio, por ello se trazan el objetivo de no volver a entrar dormidos a un juego.

Keyner Brown habló con Tigo Sports y recordó el enorme currículo del Herediano en campeonato nacional, dando a entender que trabajarán con todo por clasificar.

«Somos un equipo muy maduro, por eso hemos estado en tantas finales, hemos ganado tantos campeonatos, siempre hemos intentado lo mejor para pelear arriba, no hicimos un buen primer tiempo, hicimos 30 minutos pésimos pero no nos alcanzó, nos costó el juego, hay que ser consciente que siempre debemos entrar con todo, no podemos entrar tan dormidos a un juego tan importante, sabíamos que podíamos amanecer en el cuarto lugar, pero hay que seguir trabajando y dándole, ahora debemos trabajar de mejor forma porque viene un rival duro que es La Liga», afirmó Brown a Tigo Sports.