Vidal es de los grandes goleadores de la segunda división

Redacción – En el Municipal Liberia todos los jugadores tienen prohibido relajarse, ya que en la institución guanacasteca quieren ascender a primera división, así lo ha dejado saber Raúl Vidal, delantero mexicano que destaca con los coyotes.

Vidal es el hombre gol del equipo comandado por Minor Díaz, gracias a que registra 18 tantos ubicándose tercero en la tabla de máximos goleadores de la Liga de Ascenso. Esa cantidad de tantos tiene al azteca en pie de lucha por dejarse este galardón.

Para el delantero azteca esa exigencia a lo interno del club le ha ayudado para mantenerse motivado en busca de ser el romperedes de la categoría de plata, donde se da el lujo de ser uno de los atacantes más temidos, gracias a su astucia y calidad.

La escuadra liberiana tiene la misión de ser campeones del Clausura 2023 para así ascender de forma directa a primera, ya que ganaron el Apertura 2022, por eso buscarán aprovechar la madurez del plantel aurinegro para así hacer realidad este gran anhelo.

Raúl Vidal conversó con AMPrensa.com y reitera que en Liberia saben muy bien que no han conseguido nada, por eso tienen la idea clara de poder ascender a primera.

«Minor Díaz nos ha dejado claro su intensión con la institución donde estamos todos unidos, en Liberia tenemos prohibido relajarnos, queremos el ascenso a primera, tenemos un grupo muy maduro que sabe que ese título que se ganó en el Apertura 2022, si nos pone a un paso pero igual puede caerse todo, aún no hemos logrado nada y nosotros lo que queremos es levantar el título también este torneo de Clausura 2023, eso es lo que nos lleva a no relajarnos, aún no tenemos nada y eso lo que nos mantiene sin relajación ni tampoco estar en zona de confort, eso también me ha servido para actualmente estar como goleador del equipo, me mantengo enfocado», afirmó Raúl Vidal a AMPrensa.com.

Los guanacastecos se alistan para cerrar la fase regular de la Liga de Ascenso este domingo 9 de abril a las 2:00 de la tarde, donde sacarán chispas ante Jicaral en el Estadio Edgardo Baltodano, que se vestirá de gala para la pelea por el primer lugar del Grupo A.