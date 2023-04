Rodríguez reconoce frustración dentro de la selección femenina

Redacción – La capitana de la Tricolor femenina, Raquel Rodríguez, asegura que en la selección no les queda otra que analizar y responsabilizarse de la crisis que viven a nivel del cuadro patrio que está viviendo grandes críticas de parte de los ticos.

Rodríguez llegó a 100 Clase A con la selección en el juego ante Escocia, que le regaló a la gran referente tica una goleada de 4-0 y así empeorar la situación de la Tricolor, que en los últimos 14 partidos solo cosechan una victoria ante Filipinas en octubre de 2022.

A falta de un centenar de días para el inicio del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, alrededor de la selección comandada por Amelia Valverde hay muchísimas dudas, debido que el nivel de las ticas es realmente vergonzoso.

Tras el papelón ante Escocia, Raquel Rodríguez dio la cara y reconoce que en el grupo patrio las jugadoras están frustradas, por lo que se comprometen a buscar mejorar cada detalle en busca de realizar una buena presentación en el Mundial FIFA.

«Un partido bastante difícil de digerir, no queda que analizar y responsabilizarnos, no estamos contentas por el marcador, no solo por el marcador, si no que por el partido en sí, no es suficiente y eso es importante mencionarlo, no hay nada más que decir. Las personas que vieron el partido vieron la frustración del grupo, es difícil pero no queda otro camino y nosotras queremos responsabilizarnos y hacer lo que tengamos que hacer, de acá que comience el Mundial Mayor», afirmó Raquel Rodríguez.

En la justa universal, La Sele enfrentará a España (21 julio), Japón (26 de julio) y Zambia (31 de julio) en la fase de grupos. Si la situación no mejora, parece que Costa Rica irá a pasear a la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, lugar sede de las ticas.