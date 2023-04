Jerarca le mandó un mensaje a directivos y jugadores

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, explota con toda la polémica generada por vedo a estadios del fútbol tico por tema del Comité de Licencias, por eso señala que ya tienen que parar con tanta cochinada.

Villalobos deja claro que Licencias no vio si el reducto deportivo era de un equipo pequeño o tradicional del país, ya que lo que se busca es cumplir al pie de la letra con las disposiciones que exige el reglamento con respecto a las condiciones de los inmuebles.

Según el mandamás de la Federación, los casos de vedo a estadios como el Fello Meza y Allen Rigioni y Lito Pérez no tienen que nada con el tema político si apoyan o no a Villalobos en su reelección para presidente del ente rector del fútbol tico.

Desmiento así lo dicho por Paulo César Wanchope, que dio a entender que al estadio de Pérez Zeledón lo habían aprobado en Licencias porque el presidente sureño forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación.

Rodolfo Villalobos habló con Teletica Radio y reta a los dirigentes o jugadores que dicen que es un tema político lo de licencias que se lo digan de frente, con el fin de que se quite la maña de tirar piedras para ensuciar el balompié en el país.

«No miramos si es un equipo tradicional o pequeño, Licencia miró los estadios e infraestructura, se trasladaron al Fello Meza y eso no se puede. Lo rechazo y me parece vulgar, nefasto y es más reto a los equipos que dicen, los reto públicamente para que se manifiesten, que me demuestren que es un tema político de Rodolfo Villalobos, lo que pasa es que nos acostumbramos a tirar piedras y ensuciar el fútbol, nunca hicimos nada.

Ya tenemos que parar con tanta cochinada, reto al presidente, dirigente o jugador que cree que esto es un tema político, que lo demuestra o sino que se retracte, que me lo digan de frente, he estado pendiente ayudarle a todos, pero no podemos pasar por encima de un reglamento, me molesta y los reto públicamente, que tengan la valentía para no ensuciar mi nombre, pero que lo demuestren», afirmó Villalobos a Teletica Radio.