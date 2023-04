Redacción- Durante dos entrevistas que Hernán Casasola concedió al medio Trivisión ha dado varias versiones, sin embargo, aseguró que si le hubieran llevado a Keibril no la dejaba salir.

El padre del sospechoso de robar a Keibril y abuelo, ve toda la situación como una pesadilla y aseguró que aún no cree que su hijo sea el padre de la bebé ni que se la haya robado.

A pesar de eso, confirmó a ese medio que si a él le hubieran dado a la bebé no la dejaba salir más de la puerta de su casa.

«Si me la hubieran traído no la dejaba salir por esa puerta, me tienen que matar, me tienen que matar así se lo digo» afirmó Hernán Casasola.