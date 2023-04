Equipos de búsqueda se realizan las últimas labores del día en la zona

No se encontró ningún tipo de evidencia sobre el paradero de la bebé

Redacción- La búsqueda de la pequeña Keibril García Amador llegó a su fin por este martes.

Así lo confirmaron agentes del Organismo de Investigación Judicial en la zona y el director de la Fuerza Pública y viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, a AM Prensa.

Según Calderón, para este día ya se abarcaron todas las zonas que se había planeado abordar y ahora hay que hacer una reunión entre autoridades para determinar que lugares quedan por rastrear para este miércoles.

«Es probable que en los próximos minutos (se suspenda la búsqueda) porque las áreas que se había planificado abordar hoy ya se hicieron. Lo que viene ahora es una reunión de trabajo para volver a revisar la zona completa y ver qué áreas nos quedan por cubrir», dijo Calderón.

Las autoridades confirmaron que, tras la búsqueda de hoy, no se encontraron indicios sobre el paradero de la menor o la presencia del sospechoso días atrás.

Pese a eso, Calderón recalca que hay evidencias muy fuertes de que el sitio donde se busca es donde estaría la pequeña.

«Hasta este momento, la búsqueda hoy no nos ha dado ningún indicio concreto. No se ha encontrado ropa de la bebé, no se ha encontrado ningún objeto relacionado con el sujeto detenido. En el marco de la investigación y con lo que se ha hecho hasta hoy, sí hay indicios fuertes que nos colocan como área de búsqueda este punto», dijo Calderón.

En la zona de la búsqueda trabajan cerca de 80 oficiales policiales y judiciales, agentes caninos y drones.