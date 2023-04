Redacción – Tras 16 años de espera, AC Milan vuelve a semifinales de la UEFA Champions League tras noquear con global de 1-2 al Napoli, que quedó fuera ante su gente que terminó desilusionada luego de lo sucedido en la serie.

Los rojinegros llegaron a la ciudad napolitana con la ventaja de 0-1 en el global tras la ida, por lo que los de Milán salieron con la intensión de sacar la faena.

Oliver Giroud tuvo un chance dorado al minuto 22, luego de que viera como Alex Meret le impidiera celebrar tras tapar un penal.

El mismo Giroud tuvo su revancha al minuto 43, gracias a un gran jugada individual de Rafael Leao, que le sirvió el balón al delantero francés que definió de gran forma para el ¡GOOOOOOOL! del 0-1 milanista.

Cuando parecía que el Napoli estaba muerto en el juego, Tomori tocó el balón con su mano en una jugada fortuita dándole así un chance de oro para los napolitanos.

Jvicha Kvaratsjelia fue el encargado de ejecutar la pena máxima y con un tibio remate vio como el arquero francés del AC Milan, Mike Maignan, se agrandó bajó palos tapándole el remate al nacido en Georgia en 80 minutos del partido.

