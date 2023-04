Redacción- ¡De no creer! Ucrania logró recuperar a 30 niños que habían sido secuestrados por Rusia y orden directa de Vladímir Putin.

Un grupo de 31 niños ucranianos regresó a sus hogares tras haber sido secuestrados por las tropas rusas en el marco del conflicto bélico.

Today, we meet at home another 31 Ukrainian children, illegally deported by the Russians from the occupied territories. This was the most difficult of all previous rescue missions. pic.twitter.com/K8fG6sFD3b

— Save Ukraine (@SaveukraineUs) April 8, 2023