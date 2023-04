Rocha es experto fingiendo faltas

Redacción – El veterano delantero de Alajuelense, Johan Venegas, explota en contra del brasileño Kennedy Rocha, ya que considera que La Liga no ganó el Clásico Provincial porque hay un jugador que se tira muchísimo como lo es el florense.

Venegas está cansado de que los árbitros caigan en la trampa de Rocha, quién con el más mínimo contacto cae al suelo engañando a los referís del fútbol nacional. Eso sí, en el juego ante La Liga si fue atropellado por Alex López en el área.

Desde la óptica del Cachetón, se deben llamar las cosas como son y por eso es inaceptable para el liguista que se den comportamientos como los del brasileño, que es el futbolista que más se tira y engaña a los árbitros en el país.

Los antecedentes de Rocha por fingir se dan desde que llegó al país para jugar con Jicaral hace unos años atrás. Johan Venegas habló con la prensa deportiva y no se guardó nada en contra del jugador del equipo que nació grande.

«No lo ganamos porque hay un jugador que se tira muchísimo, se cae en la trampa y se pita penal, hay una mano en el área y no se pita penal. Se pierde por eso y hay que llamar las cosas como son. Hay que ser determinantes en el área rival. Kennedy Rocha, ¿Es un jugador que se tira o no se tira? Hubo una mano, pero no la pitaron. Nos debemos enfocar en lo que podemos contralar», afirmó Johan Venegas.