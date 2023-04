Redacción – El habilidoso extremo izquierdo tico, Ariel Lassiter, se luce con asistencia en triunfo de 2-0 del CF Montreal ante Vaughan Azurri en acción de la Copa de Canadá.

Lassiter tiene pocos días en la escuadra canadiense, pero su adaptación no ha sido nada complicada y por eso ya pudo ser estelar en este encuentro, donde está demostrando porque fue comprado por la institución.

Con un gran nivel en la cancha, el tico primero celebró al minuto 31, el gol obra de Sean Rea que adelantó al Montreal en el encuentro para el 1-0.

Echando mano de su gran velocidad y buen toque de balón, Lassiter sirvió un maravilloso pase de asistencia a Sunisi Ibrahim definió de gran forma para el 2-0.

BUT ⚜️⚜️#CFMTL go up 2-0 over Vaughan SC as Sunusi Ibrahim gets on the end of a low cross and taps home with ease 💪

🔴 https://t.co/7JFAUhgjL6 pic.twitter.com/789Xbs1FgM

— OneSoccer (@onesoccer) April 18, 2023