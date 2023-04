Castillo asegura que las mismas seleccionadas protegen a Valverde

Redacción – El reconocido entrenador de fútbol femenino, Bernal Castillo, señala que cree que Amelia Valverde no va salir de la dirección técnica de la Selección Nacional Mayor de mujeres, que ha generado el malestar de muchos ticos por los malos resultados.

Castillo es muy respetado en el balompié femenil, gracias a que comandado clubes como Moravia, Herediano FF y Palmares FF, este último es su actual plantel.

Más de 15 años en el deporte rey liderando mujeres hacen a Bernal una voz autorizada para hablar del cuadro patrio femenino, que en los últimos 14 partidos disputados solo suman una victoria en un fogueo ante Filipinas en octubre del 2022.

Sumado a que ya Amelia tiene ocho años como seleccionadora nacional, lo cuál tiene a muchos ticos furiosos, ya que no se ve un avance en el combinado tricolor y por eso han llenado de críticas a la entrenador acusándola de ya no tener ideas.

«Creo que Amelia Valverde no va salir, ya llevaron a Edgar Rodríguez, lástima que no lo hicieron hace tres o cuatro años eso», afirmó Castillo sobre la situación de La Sele femenina, que pese a tener la mejor generación de jugadoras los resultados son pésimos.

Amelia no se va a ir, todo el fútbol femenino lo tiene claro. #FueraAmelia pic.twitter.com/yrL9tcBvgr — TD Más (@tdmas_cr) April 12, 2023

Para el entrenador de 51 años, muchos ticos dicen que La Sele es un club de amigas, pero él personalmente no se atrevió a confirmarlo en charla con Teletica Radio.

Pero sí confirmó que las jugadoras han protegido siempre a Amelia, que es blanco de grandes cuestionamiento de parte de la afición costarricense.

«Yo tuve en algún momento, muchas jugadoras de selección, a mí llegaban, me decían que en 22 días hay tal y tal cosa, ¿Qué es eso? confort. Ellas han protegido a Amelia y al final para que la apoyan si no rinden«, afirmó Bernal Castillo.

No hay dudas, que las declaraciones de Castillo no caerán bien a lo interno de la selección, que a falta a de 99 días para el Mundial Mayor de Australia y Nueva Zelanda parece que irán a dar pena al Grupo C conformado por Japón, España y Zambia.