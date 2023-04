Segura señala que a ningún DT le han dado un premio por debutar jóvenes

Redacción – El conocido entrenador porteño, Geiner Segura, crítica con todo la regla de minutos Sub-20 instaurada en primera división, ya que según él en ninguna otra parte del mundo existe y solo acá en Costa Rica se ejecuta.

Segura no está de acuerdo que se deba meter jóvenes por necesidad de cumplir con los minutos reglamentarios, debido que eso debe hacerse en partidos donde se pueda realizar como en el triunfo de 3-0 del PFC ante Grecia en el Estadio Lito Pérez.

En dicho juego, el timonel debutó en la primera división a Carlos Cordero, un joven oriundo de Esparza con gran proyección que realizó su bautizo en el máximo circuito.

De esa forma, Segura debutó al juvenil, pero eso sí, el timonel recuerda que en el PFC optaron perder los tres puntos de sanción por incumplir con la regla Sub-20, la cuál a lo interno del institución porteña no ven tan trascendental.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y mostró su inconformidad por esta regla que lejos de beneficiar, es un problema desde la óptica del DT de los tiburones.

«Se meten a jugar muchachos por necesidad y sumar minutos, con una presión sumamente extrema porque al final esto es de mucho resultado, ningún equipo de este técnico de este país le han dado un premio por debutar muchachos, porque si no imagínese, esto no es debutar por debutar, para mí y no porque hayamos tomado la decisión de perder tres puntos, para mí esa regla no tienen sentido, en ninguna parte del mundo existe, solamente acá», afirmó Geiner Segura.

"A ningún técnico de este país le han dado un premio por debutar muchachos", sobre la regla de minutos Sub20 pic.twitter.com/TPAhx0K1ZI — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 16, 2023

Tras la victoria ante los griegos, Puntarenas FC llegó a 18 puntos ubicándose en la novena posición de la tabla de posiciones del Clausura 2023.