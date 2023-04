Villalobos confesó que muchas personas lo han querido sacar de la Fedefútbol

Redacción- El Presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos confesó que su nombramiento termina en agosto.

Villalobos comentó que, su nombramiento como Presidente de la Fedefútbol termina en agosto próximo pero que muchas personas dentro de la Fedefútbol le han comunicado que anuncié su salida con bombos y platillos.

Además, añadió que a pesar que actualmente, no hay una campaña contra su persona, la hay desde hace mucho tiempo y que el mal momento que pasa La Sele también se debe a esas protestas contra su gestión.

«Mi nombramiento termina en agosto aunque muchos han querido sacarme desde antes, todavía no hay una campaña contra mi persona pero desde antes sabíamos que esto podía pasar. Mucha gente me ha pedido que anuncie mi salida de la Fedefútbol, yo siento que no estamos en el camino correcto», afirmó Rodolfo Villalobos.

Rodolfo Villalobos: "Mi nombramiento termina en agosto aunque muchos han querido sacarme desde antes" pic.twitter.com/LmfVQQjJWB — TD Más (@tdmas_cr) March 30, 2023

Seguidamente, el jerarca de la Fedefútbol, resaltó que él ya sabía que hay muchas personas que quieren su puesto y que están ansiosas a que termine su tiempo al frente de la Federación para poder tomarlo.

Villalobos cerró diciendo que, a él lo que más le preocupa es como vaya a estar la Tricolor después de su salida, ya que muchas personas que pueden llegar a ocupar su cargo solo quieren estar ahí sin importar el bienestar del combinado nacional.