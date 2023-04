Villalobos se defendió de la ola de críticas

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, asegura que no hay ningún tipo de complot en el ente federativo en contra del Club Sport Cartaginés.

Ante la ola de críticas de parte de Leonardo Vargas aduciendo que era una situación política en contra del cuadro brumoso, Villalobos señala que el mandamás blanquiazul no puede canalizar su frustración de esa manera.

Villalobos deja claro que los ataques de Vargas no son para él, ya que al parecer el presidente de Cartaginés se ha comunicado directamente para aclararle todo.

La molestia del cuadro brumoso se da por el vedo que está vigente sobre el Estadio Fello Meza, el cuál no está avalado por el Comité de Licencias que si le dio el aval a un escenario como el Rafael Bolaños de Carmelita que presenta grandes falencias.

Rodolfo Villalobos dio una entrevista a Tigo Sports y deja claro que no hay nada en contra Cartaginés, donde están muy disgustados con algunos directivos del fútbol tico.

«No hay ningún complot en contra del Cartaginés, yo entiendo a don Leonardo Vargas pero me parece que la frustración no se puede canalizar de esa forma, tengo un gran cariño y un gran respeto, me he comunicado con él y me ha dicho que el tema no es conmigo, no es político donde lo quieran mirar», afirmó Rodolfo Villalobos a Tigo Sports.