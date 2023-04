Chope disparó con todo a los directivos del país

Redacción – El respetado entrenador del Cartaginés, Paulo César Wanchope, explotó todo al señalar que es muy evidente que están pasando cosas por debajo que perjudican al fútbol tico con situaciones insólitas, aún siendo una primera división.

No hay dudas que lo sucedido en el juego de Grecia vs Cartaginés es realmente risible y vergonzoso, ya que el compromiso se iba realizar a las 4:00 pm, pero se pospuso por un fuerte aguacero que convirtió el Estadio Rafael Bolaños en una piscina.

Tras darle un tiempo a la gramilla, los drenajes dieron efecto en una gramilla sintética realmente desgatada y lamentable. Pero eso no es lo peor, ya que los equipos estaban listos para entrar a jugar y el comisario de UNAFUT decidió cancelar todo.

Debido que el escenario deportivo tiene vencida la licencia para jugar en horario nocturno en la división de honor, generando un tremendo malestar en el timonel brumoso, que cuestiona también como el Comité de Licencias avaló el reducto carmelo.

Incluso, el Estadio de Carmelita recibió el visto bueno antes que el Estadio Fello Meza, que aún tiene un vedo por detalles que aún no se ha corregido.

Paulo César Wanchope habló con FUTV y tiró con todo a los miembros de Licencias, así como directivos del fútbol nacional, ya que considera que es evidente que están sucediendo cosas por debajo que solo perjudican al balompié costarricense.

«Este estadio no tiene una cantidad de baños para el público, la iluminación no es buena y la cancha no es buena, sin embargo fue avalada y como lo dije anteriormente debemos estar concentrados en lo que tenemos que hacer, pero si queremos creces los dirigentes deben poner de su parte, no sé quién integra el Comité de Licencias y no sé que parámetros tendrán para decir que algunos estadios sí y otros no.

Me dicen que la iluminación no está avalada, pero ponen un partido a las 4:00 de la tarde, eso quiere decir que a medio tiempo se iba suspender el partido, son cosas que uno no entiende, son ocurrencias que dan para pensar muy mal, desgraciadamente es así, es muy evidente que están pasando cosas por debajo, mejor no sigo hablando porque podría ser una noticia internacional», afirmó Paulo César Wanchope a FUTV.