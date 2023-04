Hernández no está nada feliz con el nivel de La Liga

Redacción – El ex-jugador rojinegro, Carlos «Zorro» Hernández, asegura que la directiva de Alajuelense comandada por Joseph Joseph debe poner un alto para que el camerino de La Liga se espabile y así empezar a cosechar buenos resultados.

Hernández afirma que en el plantel comandado por Andrés Carevic no hay líderes, que peguen al menos un madrazo cuando las cosas no vayan bien en cuanto a resultados.

Para el recordado ex-manudo, su estilo sincero y directo siempre le ha llevado broncas, pero desde su óptica no pueden pasar situaciones como esas en Alajuelense, que parece que en los momentos o juegos importantes siempre se desmorona.

En el pasado Clásico Nacional que perdieron por 0-2 ante Saprissa, un aficionado invadió la gramilla de La Catedral para pedirle más amor por los colores a sus jugadores, así como disturbios en las graderías viendo como los fanáticos sacan su frustración.

Carlos Hernández habló con Radio Monumental y mandó un mensaje a la directiva de Alajuelense, con el fin de que hagan algo para que los resultados buenos lleguen.

«Yo siempre he sido y directo, tal vez me he metido en broncas por ser así, pero ahorita en La Liga no hay líderes, sé que hay grandes jugadores, pero una cosa es el recorrido futbolísticamente y otra es ser líder, ser líder es cuando las cosas no están bien a veces pegar un madrazo, veo que en La Liga no es así, ojalá que la directiva vea esa cosas, la directiva debe poner un alto para que el camerino de La Liga se espabile como decimos nosotros», afirmó Carlos Hernández a Radio Monumental.