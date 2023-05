Arboine es un pilar en el equipo morado

Alajuela – El aguerrido defensor del Monstruo, Pablo César Arboine, asegura que los morados no deben desesperarse en la vuelta de la Gran Final Nacional y más bien deben tener cabeza fría para ir en busca de remontar el 1-0 de la ida.

Una solitaria anotación de Carlos Mora al minuto 44 le dio la victoria a La Liga, que golpeó primero al conjunto comandado por Vladimir Quesada, que pese al golpe confía que sus jugadores saquen la faena en La Cueva.

Arboine sabe bien que tendrá a toda su afición alentando en el round decisivo de la serie, por lo que deja claro que los primeros 15 minutos serán determinantes para ver o no al Monstruo darle una estocada letal al León, que sueña con su copa 31.

Pablo Arboine habló con AMPrensa.com y considera que el resultado morado en Alajuela no es malo, ya que en el cuadro más grande del país lo ven remontable en Tibás.

«No desesperarnos, debemos tener cabeza fría para remontar la Gran Final, por ahí la afición va querer alentarnos, entonces creo que debemos tener cabeza fría para sacar el resultado el domingo. No es malo el resultado para Saprissa, no tenemos caer en desesperación, va ser importante los primeros 15 minutos en el Estadio Ricardo Saprissa, irnos con todo y también estar preparados en la contra de ellos, el juego de ellos es por las bandas, ahí es donde nos han complicado un poco», afirmó Pablo Arboine a AMPrensa.com.

La vuelta de la Gran Final Nacional será este próximo domingo 28 de mayo a las 8:00 de la noche en el Estadio Ricardo Saprissa, que lucirá a reventar en sus graderías.