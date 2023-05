Rodríguez confía en calidad del Monstruo

Redacción – Pese a la dolorosa caída de 3-0 en la final de ida ante Alajuelense, Ariel Rodríguez, delantero del Monstruo, afirma que el equipo morado no se va caer mentalmente, ya que son fuertes al ser un club grande como Saprissa.

Rodríguez es uno de los veteranos en el plantel comandado por Vladimir Quesada, que pese a la estrepitosa caída en el Morera Soto, el grupo está unido y con la ilusión intacta de hacer un gran partido en San Juan de Tibás.

Desde la óptica del atacante de 33 años, Saprissa tendrá un partido nuevo este domingo 21 de mayo a las 6:00 de la tarde, por lo que buscarán salir agresivos en busca de darle una estocada a los manudos, que les permita una hazaña épica.

Ariel Rodríguez habló con amprensa.com y señala que en La Cueva deberán estar más ordenados, con la ilusión de sacar la faena en la casa morada, que será un infierno.

«El equipo no se va caer mentalmente, somos fuertes, esto es Saprissa y creo que lo hemos demostrado, ahora tenemos una oportunidad nueva para volver a levantarnos, creo que cosas del fútbol, tenemos que estar más ordenados y no podíamos regalarle nada a los liguistas, ahora tenemos un partido nuevo y tenemos la oportunidad de ir por el resultado, esa es la mentalidad que debemos tener todos en Saprissa, no tenemos nada que perder y vamos a ir fuertes al ataque, tenemos 90 minutos para revertir esos tres goles», afirmó Ariel Rodríguez.